Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da 6 yıl önce otomobille gezerken yoldan geçen bir kızın yanağından makas alarak tacizde bulunan M.D. hakkında cinsel saldırı suçundan dava açıldı. Mahkemede kötü bir niyetinin olmadığını ileri süren M.D., 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Beş yıl içerisinde suç işlememesi gereken M.D., bu kez de kavga ettiği ev arkadaşı tarafından şikayet edildi. Hakaret, yaralama ve tehdit suçlarından yargılandığı davada hakaretten 90 gün karşılığında bin 500 TL para cezasına, tehditten 5 ay ve yaralamadan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın aldığı bu cezalar, cinsel saldırı suçundan aldığı ve ertelenen cezayı çekmesine neden oldu.

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