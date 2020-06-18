Kovid-19 Süreci ve Sonrasında Türkiye-AB İlişkileri ve Fırsatlar

HABERTURK.COM / Reuters

Üst düzey Pentagon yetkilisi, " Kuzey Kore'nin son günlerdeki adımları, Pyongyang'ın Asya-Pasifik bölgesi için olağanüstü bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Reuters haber ajansına konuşan Pentagon yetkilisi David Helvey, "Son günlerde gözlemlediğimiz kadarıyla, Pyongyang Asya-Pasifik bölgesi için olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam ediyor, bu da bizim sürekli ihtiyatlı olmamızı sağlıyor" dedi

Helvey'in Kuzey Kore'ye ilişkin yorumlarının iki Kore arasında artan gerilimden sonra gelmesi ise dikkat çekti.

İKİ KORE ARASINDA YÜKSEK TANSİYON

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore Ordusu, Güney Kore ile yükselen gerilimin ardından sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölgeye (DMZ) döneceği tehdidinde bulunmuştu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore ordusu yaptığı açıklamada, Güney Kore'yi DMZ'ye asker göndermekle tehdit etmişti.

Açıklamada, hükümetin askerden arındırılmış sınır bölgelerine ilerlemek konusundaki önerisinin gözden geçirildiği belirtilmişti.

Ordunun iki ülke arasındaki gelişmeleri yakından takip ettiğinin vurgulandığı açıklamada, hükümet tarafından alınacak herhangi bir askeri adıma cevap verebilmek için hazırlık yapıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, askerden arındırılmış bölgelere tekrar dönülmesi ve sınır bölgesinin kaleye dönüştürülerek askeri tedbirlerin artırılması konusunda bir plan üzerinde çalışıldığı ifade edilmişti.

Ayrıca açıklamada, bazı sınır bölgelerinde Güney Kore'ye karşı propaganda broşürlerinin gönderilmesine imkan sağlayacak noktalar oluşturulacağı bilgisi paylaşılmıştı.