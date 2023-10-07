Üst üste 3. kez indirim geldi, motorin fiyatı düştü! 7 Ekim 2023 bugün LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Üst üste 3. kez indirim geldi, motorin fiyatı düştü! 7 Ekim 2023 bugün LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

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Akaryakıt fiyatları son dakika... Brent petroldaki dalgalanma sürerken dövizde yaşanan değişkenlik nedeniyle akaryakıt fiyatları da zam veya indirim haberleriyle gündeme geliyor. Akaryakıtta bu hafta araç sahiplerini sevindirecek peş peşe haberler geldi. Benzin fiyatlarına art arda 2 kez indirim gelirken gözler motorine çevrilmişti. Edinilen bilgiye göre, 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatına da 3 liraya yakın indirim geldi. İşte 7 Ekim 2023 akaryakıt indirimi sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...