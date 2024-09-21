Usta gazeteci Ercan Güven hayatını kaybetti

Türk basınının duayen isimlerinden spor yazarı Ercan Güven'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



1980'li yıllardan bu yana Milliyet gazetesinde görev yapan Güven spor basınına çok önemli katkılarda bulunmuştu.



Ercan Güven'in cenazesi 23 Eylül Pazartesi… pic.twitter.com/mFhPaFtEhp