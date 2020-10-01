Usta öğreticiler öğrenciler için maske mesaisinde - TUNCELİ

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İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda, halk eğitim merkezlerinde başta öğrenciler olmak üzere sağlık çalışanları ve kamu kuruluşlarında görevli diğer personelin ihtiyacı için de maske üretimi yapılıyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra kentteki maske ve siperlik ihtiyacı için de üretimin yapıldığı halk eğitim merkezlerinde, bugüne kadar yaklaşık 30 bin maske üretildi.İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, usta öğreticilerin maske ürettiği Atatürk Mahallesi'ndeki atölyeyi ziyaret etti.

Ekmekci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, halk eğitim merkezlerinin Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında maske üretmeye devam ettiğini söyledi.Kent merkezi ve ilçelerdeki halk eğitim merkezlerinde, yıkanabilir ve tek kullanımlık maskeler üretildiğini ifade eden Ekmekci, şöyle konuştu:

"Eylül ayından itibaren anaokullarına, birinci sınıflara ve kurslara başlayan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize teslim etmek için maske üretimine başladık. Bütün okullarımızda gerek tek kullanımlık gerek yıkanabilir maskelerimizi hazır hale getirdik. Eskiden annelerimiz önlüklerimizi yıkar, mendillerimizi cebimize koyardı. Biz de aynı mantıkla yola çıkarak çok kullanımlık maskeler üretmeye başladık."

Ekmekci, anaokulu ve birinci sınıfa giden tüm çocuklara maske dağıttıklarını ve ilerleyen süreçte yüz yüze eğitime başlayacak 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için de maske dikmeye başladıklarını dile getirdi.Salgınla mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının önemine dikkati çeken Ekmekci, "Maske gerçekten çok önemli. Biz çocuklarımızın sağlığını ön plana alarak bu çalışmalara başladık. İlerleyen süreçte hem öğrencilerimize hem de kamu kuruluşlarında maske dağıtımımız devam edecek. Şu ana kadar 30 bin civarında maske ürettik." ifadelerini kullandı.