Meral Niron’un vefat haberini Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun” denildi.

1937’de İzmir’de doğan Niron, İzmir radyo tiyatrosunda sanat kariyerine başladı.

Dostlar Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi topluluklarda rol alan sanatçı, sinema filmi ve dizilerde de oynadı.

Özellikle TRT’de yayınlanan Bizim Evin Halleri dizisinde oynadığı Sakız karakteriyle tanındı.

Niron, 2012’de İkinci Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri’nde Onur Ödülü’ne layık görülmüştü.