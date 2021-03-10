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Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı
AA

Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılınan Öztekin, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sanatçının eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ve kızı Pelin Öztekin'in taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine Öztekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile Seksenler dizisi oyuncuları ve set ekibinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

- "Milletimize, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rasim Öztekin'in her evde sevgi ve saygıyla izlenen usta bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Usta bir sanatçımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Cenabıhak taksiratlarını affetsin. Milletimize, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Öztekin'in çok sevilen bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, "Her eseriyle evlerimize ailemizden biri gibi konuk oluyordu. Kendisini ailemizden biri gibi görüyorduk, artık kalbimizde ailemizin bir ferdi olarak yaşayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ve partimiz adına tekrar taziyelerimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin, milletimizin ve sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

- "Sanat camiamızın önemli aktörlerinden birisiydi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı dileyerek, "Sanat camiamızın önemli aktörlerinden birisiydi. Özellikle geleneksel sanatlarda, tiyatroda önemli bir yeri vardı. Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Öztekin'in Türk tiyatrosunun en sevilen simalarından biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok kıymetli bir isimdi, minnetle anıyoruz. Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun. Ama şu bir gerçek ki onu hatırladıkça ruhumuzda, kalbimizde yüzümüzde bir tebessüm olacak. Yolu açık olsun."

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da Öztekin'in vefatının sanat dünyası için çok acı bir kayıp olduğunu belirterek, "Çok iyi bir arkadaş, güzel bir insandı. Çok fazla seveni vardı. Herkesin başı sağ olsun. Anılarımızda güzelliğini ve ustalığını yaşatmaya çalışacağız. Allah gani gani rahmet eylesin." dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Rasim Öztekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracına taşındı. Öztekin'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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