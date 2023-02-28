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Usta oyuncudan üzücü haber! Kazım Akşar kimdir, hastalığı neydi?

Ünlü oyuncu Kazım Akşar, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun vefat haberini meslektaşı Melek Baykal duyurdu. Üzücü haberin ardından oyuncu ve tiyatro yönetmeni Kazım Akşar'ın hastalığı ve ölüm nedeni araştırılmaya başlandı. İşte, Kazım Akşar hayatı...

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  • Usta oyuncudan üzücü haber! Kazım Akşar kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi ve öldü mü, neden öldü?

    Sanat dünyası vefat haberiyle sarıldı. Usta oyuncu Kazım Akşar hayatını kaybetti.  Ünlü tiyatro, dizi ve film oyuncusunun vefat haberini Melek Baykal " Çook üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu." sözleriyle duyurdu. Acı haberin ardından "Kazım Akşar kimdir, kaç yaşında, neden öldü ve hastalığı neydi?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Kazım Akşar hakkında merak edilen detaylar...
  • Usta oyuncudan üzücü haber! Kazım Akşar kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi ve öldü mü, neden öldü?

    USTA OYUNCU'DAN ÜZEN HABER!

    Usta oyuncu Kazım Akşar'dan acı haber geldi. Kalp krizi geçiren Akşar, yaşamını yitirdi.

    VEFAT HABERİNİ MELEK BAYKAL DUYURDU!

    Oyuncu ve tiyatro yönetmeni Kazım Akşar, hayata veda etti. 69 yaşındaki Akşar'ın vefatını meslektaşı Melek Baykal duyurdu.

    Baykal, "Ahhhh ki ne ahh… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çook üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun" dedi.
  • Usta oyuncudan üzücü haber! Kazım Akşar kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi ve öldü mü, neden öldü?

    "ÇOK ÜZGÜNÜZ"

    DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatçının vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Devlet Tiyatrosu emekli rejisörümüz, değerli sanatçı Kazım Akşar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

    Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada ise, "Meslektaşımız Kazım Akşar hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz" denildi.
  • Usta oyuncudan üzücü haber! Kazım Akşar kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi ve öldü mü, neden öldü?

    KAZIM AKŞAR HASTALIĞI NEYDİ, NEDEN ÖLDÜ?

    Usta oyuncu Kazım Akşar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
  • Usta oyuncudan üzücü haber! Kazım Akşar kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi ve öldü mü, neden öldü?

    KAZIM AKŞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

    Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu.

    1970 yılında radyoda Çocuk Saati programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmalara başladı.
  • Usta oyuncudan üzücü haber! Kazım Akşar kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi ve öldü mü, neden öldü?

    1987'de Devlet Tiyatroları tarafından İngiltere'ye gönderildi. National Theatre'da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter's Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak çalıştı.

    1988 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde, 4 yıllık eğitmenlik yaptı. ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Akşar, Devlet Tiyatroları dışında, Tiyatro İstanbul, Tiyatro Ayna gibi özel tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır. Akşar, bir süredir yaşamını Akyaka'da sürdürüyordu.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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