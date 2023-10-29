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        Haberler Magazin Usta sanatçılarımızdandı! Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için vasiyeti gündem oldu!

        Usta sanatçılarımızdandı! Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için vasiyeti gündem oldu!

        1 Şubat 1999'da hayata veda eden Barış Manço'nun 50 yıl önce Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ile ilgili vasiyeti gündem oldu. Manço'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı için söyledikleri sevenlerini duygulandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 10:03 Güncelleme: 29.10.2023 - 10:03
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        Tüm Türkiye’de bugün Cumhuriyet’in 100. yılı coşkusu yaşanıyor. Unutulmaz sanatçılardan biri olan Barış Manço’nun 50 yıl önce bugün için söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Video kısa sürede binlerce yorum aldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Manço'nun yıllar önce Osaka'da verdiği konserde 2023 yılı ile ilgili sözler söyledi. 1995 yılında gerçekleşen konserde Manço şu sözleri dile getirdi: "Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum"

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        Sosyal medya kullanıcılarından: "Keşke sen de bugünü görebilseydin","Ailesi bu vasiyeti yerine getirmeli","Ne güzel konuşmuş" gibi yorumlar geldi.

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        BARIŞ MANÇO 2023 SÖZLERİ

        Barış Manço'nun Kayaların Oğlu şarkısının sözleri şu şekildedir;

        1923`ün ılık bir Ekim sabahında
        Kayaların toprağa dikine saplandığı yerde doğdum
        Toprak anayla kaya babanın oğluyum ben
        Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu
        Toprak anam sessiz, ama toprak anam dopdolu
        Toprak anam toprak anam Anadolu
        Babamsa sağı solu belli olmaz
        Bir gürledimi yer yerinden oynar
        Göğsünde çatırdamalar olurmuş
        Onun için derdi, onun için sayısız irili ufaklı
        Kaya parçaları vardır bu topraklarda
        Ve sen benim oğlum
        Ve sen kayaların oğlu
        Bu taşı toprağı birarada tutacaksın
        Kolay değil kayaların oğlu olmak
        Kuzeyden esen rüzgara
        Güneyden gelen kavurucu sıcağa
        Karşı koruyacaksın onları
        Kolay değil, kolay değil
        Kayaların oğlu olmak
        2023`ün ılık bir ekim sabahında
        Bacaklarımda hafif bir uyuşma ile uyandım
        Ve sankı yüz yıllık ulu bir çınar gibi
        Kök salmaya başladım o sabah
        Ve ilk kez sağımda solumda asırlardır
        Durmakta olan diğer çınarları farkettim
        Doğudan hafif bir seher yeli yükseldi
        Ve asırlık çınarlar benide aralarına aldılar
        Ve 2023`ün ılık bir ekim sabahında
        Yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu
        Beraberce seyre koyulduk

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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