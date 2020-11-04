Usta 'Senaryo Doktoru'nun hayatı

Bir senaryo kaç kez yeniden yazılır? Yahut bir senaryo üzerinde en fazla kaç kişi söz hakkına sahiptir? Âdeta büyülenerek izlediğimiz filmlerin senaryoları yazıldıkları ilk halleriyle de bu kadar etkileyici miydi? Yoksa her karakter en ince ayrıntısına kadar düşünülüp diyaloglar tekrar tekrar mı yazıldı?

Warren Skaaren

Alison Macor’ın, Batman, Beterböcek, Top Gun gibi dünyaca ünlü ve gişe rekorları kıran filmlerin senaryo doktorluğunu yapan; aklına yatana, içine sinene dek gerekirse sabahlara kadar çalışıp senaryolara son halini veren Hollywood’un aranan senaryo doktoru Warren Skaaren’ın hayatını anlatan 'Rewrite Man: Bir Senaristin Hayatı ve Kariyeri' tüm bu sorulara cevap veriyor.

Macor’ın uzun araştırmalar, röportajlar ve büyük çabalarla yaklaşık yedi senede büyük bir emekle hazırladığı ve Küsurat Yayınları’nın okurla buluşturduğu bu kitap, Skaaren’ın penceresinden Hollywood’un çetrefilli ve gizemli yollarını gözlemlemeye davet ediyor! Kitabın sayfalarını çevirirken “Hiç solgun ay ışığında şeytanla dans ettin mi?” repliğini yazan birinin, kendisine her gün bir adım daha yaklaşmakta olan ölümü karşısındaki tutumunu bir daha düşüneceksiniz.