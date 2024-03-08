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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Ustaların İzinde' seramik sanatı Pera Müzesi'nde

        'Ustaların İzinde' seramik sanatı Pera Müzesi'nde

        Pera Müzesi, Kahve Molası sergisi kapsamında "Ustaların İzinde" temalı bir rehberli tur serisine başlıyor. 12 Mart'taki ilk buluşmada katılımcılar Kütahya'da dönemin seramik sanatına yön veren dört ustadan Hafız Mehmed Emin Efendi'nin üretimlerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 14:15 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:15
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        'Ustaların İzinde' seramik sanatı
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        Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan yola çıkarak hazırlanan Kahve Molası sergisini farklı bir pencereden keşfe çağırıyor.

        Kütahyalı seramik ustalarının eserlerine mercek tutan “Ustaların İzinde” başlıklı sergi turu serisi, geç 19. ve erken 20. yüzyılda Kütahya’da çini ve seramik üretiminin ikinci altın çağına odaklanıyor. Bu dönemin seramik sanatına yön veren dört usta; Hafız Mehmed Emin Efendi, Minas Avramidis, Artin ve Garabet Minasyan Kardeşler ve David Ohannesyan’ın üretimleri detaylı bir şekilde ele alınıyor.

        Koleksiyon sorumlusu Yavuz Selim Güler rehberliğinde düzenlenen serinin ilk etkinliğinde, Hafız Mehmed Emin Efendi'nin geleneksel çini motiflerini Kütahya’nın çini ve seramik sanatının incelikleriyle harmanladığı eserleri, koleksiyonda yer alan örnekler üzerinden incelenecek. 12 Mart Salı günü 13.00’te gerçekleşecek rehberli tura katılanlar, sergide yer almayan eserleri de görme fırsatı bulacak.

        Rehberli tur ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Kontenjanın sınırlı olduğu tura katılmak için resepsiyon@peramuzesi.org.tr adresinden rezervasyon yaptırabilirsiniz.

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        #Pera Müzesi
        #seramik
        #kahve molası
        #Ustaların İzinde
        #Hafız Mehmed Emin Efendi
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