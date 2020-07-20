AA

Bayramın yaklaşması dolayısıyla Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki tarihi Uzun Çarşı'da yer alan bıçak ve bileme ustalarının yoğun mesaisi başladı.Sabahın ilk ışıklarıyla bileme tezgahlarının çarklarını döndüren ustalar, bıçakları keskinleştirmeye devam ediyor.Tarihi çarşıda yaklaşık bir asırdır hizmet veren bileme dükkanı sahiplerinden İsmail Emül (55),AA muhabirine, dededen toruna geçen bir maziye sahip olduklarını ve mesleği kardeşiyle devam ettirdiklerini söyledi.Emül, 15 yaşından itibaren yaklaşık 40 yıldır çarşıda bıçak bilediklerini aktardı.Bıçağın ustasından alınmasını tavsiye eden Emül, marketlerde satılan bıçakların kurban kesiminde kullanılmaması gerektiğini belirtti.Kurban kesiminde bıçağın önemine değinen Emül, kurban kesilecek bıçakla parçalama sırasında kullanılan bıçakların farklı özelliklere sahip olduğunu anlattı.- "Bıçak 15-20 santimetre olmalı"Kurban kesecek bıçağın kalın ve mukavemetli olması gerektiğine işaret eden Emül, "15-20 santimetre arası uzunluğa sahip bıçakla kurban işimizi halledebiliriz." dedi.Acemi kasaplara çağrıda bulunan Emül, bıçakların bilenme şekillerinin kesimlerde önemli rol oynadığını ifade etti.Her işin bir ustası olduğunu anımsatan Emül, "Bileme işi tecrübe ister. Her yerde bilenir ancak nasıl bilenir, keser bilinmez. Vatandaşlarımız oralarda bilettikleri bıçakları tekrar bizlere getiriyor. Vatandaşımızın kurbanına ehemmiyet gösterdiği gibi bıçağına ehemmiyet göstermesi lazım." şeklinde konuştu.Kurban öncesi yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini vurgulayan Emül, "Bizim her sene bileme işimiz yoğunlaşır. Normal müşteri potansiyelimizin yanında, daha önce başka yerlere bileterek memnun kalmayarak gelenler oluyor." dedi.Emül, bıçak fiyatlarının kalitesine göre 20 liradan başlayarak 500 liraya kadar çıktığı bilgisini verdi.El yapımı işçilikle üretilen bıçakların daha kaliteli olduğunu söyleyen Emül, "Hayvana eziyet çektirmemek için bıçakların keskin olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.Bıçak ustası Mücahit Emül de bayram öncesi yoğun bir mesaiye girdiklerini dile getirerek, vatandaşların bıçak seçiminde pişman olmaması için usta kişileri tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.Emül ayrıca, vatandaşların bileme işlerini son günlere bırakmaması yönünde çağrıda bulundu.