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        "Üşüdüm" diyen kadını gece dükkana aldı kabusu yaşadı

        Hatay'da bir kadın, sabaha karşı geldiği fırında üşüdüğünü söyleyerek kendisini içeri alan iş yeri sahibinin iyi niyetinden faydalanıp 10 bin lira ve cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi, normal şartlarda içeride ürün servisi yapmamasına rağmen hava soğuk olduğu için kadını içeri aldığını belirterek, "İyi niyetim hem telefonuma hem de 10 bin TL paramıza mal oldu" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:06 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:08
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        Fırıncı iyi niyetinin kurbanı oldu!
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        İskenderun'un Dumlupınar Mahallesi'nde gece saat 03.30 sıralarında simit almak için Osman Ölmez'e ait simit fırınına gelen kadın, havanın soğuk olduğunu belirterek içeri girmek istediğini söyledi.

        Kadına iyilik yapmak isteyen Ölmez, normal şartlarda içeride ürün servisi yapmamasına rağmen hava soğuk olduğu için kadını içeriye aldı.

        Kadın, oturduğu masanın üzerinde bulunan 10 bin TL para ve cep telefonunu alarak çantasının içerisine koyduktan sonra ayrıldı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan olayda iş yeri sahibi Ölmez, telefonun lazım olması üzerine para ve telefonunun çalındığını fark etti. Emniyete giderek şikayetçi olan Ölmez, yaşadıklarını anlattı.

        "İYİ NİYETİMİZİN KURBANI OLDUK"

        İyilik yapmak isterken 10 bin TL’sinden ve telefonundan olduğunu söyleyen 60 yaşındaki Osman Ölmez, "26 Kasım gecesi saat 03.30 sularında dükkanımıza bir kadın geliyor, gece saati kadınlara olan hassasiyetimizden dolayı çok üşüdüğünü söyledi. 'Ben içeride bir dakika oturabilir miyim?' deyince dükkanın içerisine davet ettik. Köşede bulunan masaya geçti, kamerada da göründüğü gibi telefonumu ve 10 bin TL vardı, onu da götürmüş. Gece çok yoğun olduğumuz için telefon lazım oldu. Bıraktığım yere bakınca hem telefonu hem de 10 bin TL parayı masanın üzerinden almış olduğunu fark ettim. Emniyeti aradık, geldiler ve şahıstan şikayetçi olduk. 'Amca bir çay ver' dedi, önce dışarıdayken çayı verdim, sonra 'Amca dışarısı çok soğuk, içeri geçebilir miyim?' deyince ben de 'Geç kızım' dedim ve köşedeki masaya oturdu. Dükkanda 5-6 kişi vardık, yoksa ben kimseyi içeri almıyorum. Benim masa servisim dışarıda zaten. İyi niyetim hem telefonuma hem de 10 bin TL paramıza mal oldu" dedi.

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        #Hatay
        #hırsızlık
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