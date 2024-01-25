Usulsüz çakar ve siren kullananlara ceza İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri usulsüz çakar ve siren kullananlarla emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde, usulsüz siren kullanan hasta nakil ambulansının da aralarında bulunduğu 6 araca yaklaşık 40 bin lira ceza yazıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından usulsüz çakar ve siren kullananlarla emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetim yapıldı.

D-100 Karayolu Merter mevkiinde yapılan denetimde, içinde hasta olmadığı halde emniyet şeridi kullanan hasta nakil ambulansına, zorunlu olmadığı halde emniyet şeridi kullandığı için işlem yapıldı.

Ambulansa 7 bin 129 lira ceza yazılırken, emniyet şeridi kullandığı belirlenen 5 araca ise toplam 32 bin 195 lira ceza yazıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.