Usulsüz kredi dolandırıcılığı: Kooperatif müdürü ile eski başkan tutuklandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gülşehir Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık iddiası üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, bazı kooperatif yöneticilerinin usulsüz şekilde esnaf olarak gösterdikleri kişilere Hazine ve Maliye Bakanlığınca sağlanan işletme kredisinden kullandırdıkları, usulsüz alınan kredilerin kooperatif yöneticilerine aktarıldığı belirlendi.