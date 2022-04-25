Ut sanatçısı evinde ölü bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Antalya’da 60 yaşındaki ut sanatçısı, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Dairede yalnız yaşayan Metin Karatepe'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından adrese gelen polis ekipleri, şahsı kanepede oturur şekilde hareketsiz buldu. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Adli tabip tarafından yapılan kontrolde ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadığı belirtilen şahsın Antalya'da uzun zamandır ut çalarak geçimini sağladığı öğrenildi.

Geçen yıl ise oğlunu, 5 yıl önce de eşini kaybettiği belirtildi. Bir süredir sağlık sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen Karatepe'nin ölüm haberini alarak olay yerine gelen bazı arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu.