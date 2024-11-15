Utah Jazz, evinde ilk kez kazandı

NBA'de normal sezon heyecanı tek karşılaşma ile devam etti.

Utah Jazz, Delta Center'da karşılaştığı Dallas Mavericks'ı son saniyelerde John Collins'in bulduğu basketle 115-113'lük skorla mağlup etti ve 3. galibiyetini kazandı.

Bu sezonki ilk iç saha galibiyetini elde eden Utah'ta John Collins 28 sayı, 9 ribaund, Jordan Clarkson 20 sayı, 4 asist ve Colin Sexton da 16 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi.