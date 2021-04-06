Sokak ortasında katletmişti! Duruşmada şoke etti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaUTANMAZ! Son dakika: Gülnur Kocabaş'ın katilinden skandal hareket
ABONE OL

Sokak ortasında katletmişti! Duruşmada şoke etti!

Manisa'da, Gülnur Kocabaş'ı (22) pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yusuf Akbulut'un (27) yargılanmasına devam edildi. Gülnur Kocabaş'ı, sokak ortasında katleden cinayet zanlısı Yusuf Akbulut, duruşmada acılı aileye başsağlığı diledi

UTANMAZ! Son dakika: Gülnur Kocabaş'ın katilinden skandal hareket
Sokak ortasında katletmişti! Duruşmada şoke etti!
0:00 / 0:00
AA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'nde, 28 Mayıs 2020'de evinden işe gitmek üzere çıkan Gülnur Kocabaş (22),yolda pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucu ölmüştü.

Zanlı Yusuf Akbulut (27),pompalı tüfekle polise teslim olmuş ve tutuklanmıştı.

"TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDEN" DAVA AÇILDI

AA'da yer alan habere göre sanık hakkında, "planlayarak ve tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktul Gülnur Kocabaş'ın ailesi, taraf avukatları ve kadın dernekleri temsilcileri katıldı.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Tanıkların dinlenildiği duruşmaya, "planlayarak ve tasarlayarak kasten öldürmek" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Yusuf Akbulut, SEGBİS aracılığıyla katıldı.

"TEHDİT VE BASKILARI ARTMIŞTI"

Gülnur Kocabaş'ın ablası Neşe Kocabaş, sanığın kardeşine yönelik çok sayıda tehdit ve hakaretine şahit olduğunu, olay gününe kadar olan bir aylık dönemde sanığın baskılarının arttığını, bu nedenle kardeşinin işe gideceği servis durağına yalnız yürümediğini ifade etti.

"İŞ YERİNDE YALNIZ BIRAKMIYORDUK"

Maktulün mesai arkadaşı Arzu Koçanoğlu da sanığın Gülnur Kocabaş'ı sürekli takip ve tehdit ettiğini bu nedenle iş yerinde yalnız bırakmadıklarını, molalara ve yemek aralarına birlikte gittiklerini söyledi. Duruşmada söz alan diğer mesai arkadaşı Merve Çandır da sanığın tehditlerine tanıklık ettiğini kaydetti.

"OTOMOBİLİNDEN BAĞIRIYORDU"

Maktulün komşusu Uğur Akgün ise cinayetten yaklaşık bir ay önce sanığın otomobille apartmanlarının önünden defalarca geçerek bağırdığını, olay günü de silah seslerini duyduğunu ancak herhangi bir tartışma ya da kadın çığlığı duymadığını dile getirdi.

"SİLAHI KİMDEN ALDIĞINI BİLMİYORUM"

Sanığın olayda kullandığı otomobilin sahibi İsmail Kaya ise Yusuf Akbulut'un eniştesi olduğunu belirterek, sanığın arkadaşlarıyla dolaşacağını söyleyerek bir gece önce otomobilini istediğini anlattı. Kaya, "Aracı sık sık alır, ihtiyacı olduğunda gezer bazen işe giderdi. Arabanın bagajında tüfek yoktu. Silahı kimden aldığını bilmiyorum. Bana Gülnur'u öldüreceğine dair bir şey söylemedi" ifadesini kullandı.

"BAŞINIZ SAĞ OLSUN" DEDİ

Sanık Yusuf Akbulut da ifadesinde "Olaydan ötürü pişmanım, keşke ölmeseydi, başınız sağ olsun" dedi. Mahkeme başkanı, duruşmanın 27 Mayıs'a ertelenmesine karar verdi.

BAŞSAĞLIĞINA TEPKİ

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan baba Eyüp Kocabaş, kızını kaybetmenin acısını hala yaşadığını belirterek, "Sanık bütün savunmasını indirim almak üzerine yapıyor. Planladığı, her haliyle, mesajıyla belli olduğu halde baş sağlığı dileyebilecek kadar kendini küçültmüştür. Sırf indirim alabilmek için arkasından duacıyım diyebilmektedir" diye konuştu.

"KARDEŞİME İFTİRA ATIYOR"

Kardeşi Neşe Kocabaş da sanığın ablasına iftira attığını öne sürerek, "Kardeşimin yanında olan bendim, neler çektiğimi ben biliyorum. Hele son gün engel olamadığım için ben kendimi suçluyorum. Uyanamadım, uyansam belki böyle olmazdı" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Hukuk bürosuna saldırı! Ölü ve yaralılar var
GÜNDEMHukuk bürosuna saldırı! Ölü ve yaralılar var
"PES" DEDİRTEN OLAY! Son dakika: İstismar davası adliyeyi karıştırdı!
GÜNDEMİstismar davası adliyeyi karıştırdı!
Şeker ölçmek orucu bozar mı? Oruçluyken şeker ölçülebilir mi?
GÜNDEMŞeker ölçmek orucu bozar mı?
Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2021 Diyanet takvimi
GÜNDEMKurban Bayramı ne zaman?
3 gün sonra otel odasında ölü bulundu
GÜNDEM3 gün sonra otel odasında ölü bulundu
Kelebekler Vadisi dehşeti! SON DAKİKA: Cinayet zanlısı koca duruşmaya gelmedi
GÜNDEMKelebekler Vadisi'ndeki dehşette tüyler ürperten ...
Geniz akıntısı orucu bozar mı? Geniz akıntısını yutmak orucu bozar mı?
GÜNDEMGeniz akıntısı orucu bozar mı?
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten emekli amirallerin bildirisine tepki
GÜNDEMAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
KORKUNÇ OLAY! Son dakika: 'Kardeşimizden boşan' diyerek işkence ettiler!
GÜNDEM'Kardeşimizden boşan' diyerek işkence ettiler!
Balıkçı oltasına 'cansız beden' takıldı
GÜNDEMBalıkçı oltasına 'cansız beden' takıldı