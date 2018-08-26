UTC Cajamarca - Academia Cantolao karşılaşma önü

UTC Cajamarca ve Academia Cantolao, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:00. UTC Cajamarca 24 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Academia Cantolao 14 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi UTC Cajamarca, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Academia Cantolao, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 783 kodlu maçı oynayanlar; UTC Cajamarca galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Academia Cantolao galibiyet oranı 0.00.

UTC Cajamarca son haftadaki Alianza Atletico müsabasında 2-0 kazandı.

Academia Cantolao, Universitario karşılaşmaında 1-0 kazandı.

UTC Cajamarca, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 3 gol yedi.

Academia Cantolao, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Academia Cantolao 7 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ