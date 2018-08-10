UTC Cajamarca - Comerciantes Unidos maçı heyecanı

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. UTC Cajamarca, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Comerciantes Unidos takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:00. 14 puanlı UTC Cajamarca 10. sırada bulunuyor, Comerciantes Unidos 7 puana sahip ve 15. sırada. UTC Cajamarca son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Comerciantes Unidos, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 480. İddaa'da UTC Cajamarca kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Comerciantes Unidos kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

UTC Cajamarca son hafta oynanan Sporting Cristal maçında 2-2 berabere kaldı.

Comerciantes Unidos ise Alianza Lima maçında 3-0 kazandı.

UTC Cajamarca, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. UTC Cajamarca, kendi sahasında 5 gol attı, 2 gol yedi.

Comerciantes Unidos, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Comerciantes Unidos 4 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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