UTC Cajamarca - Deportivo Municipal sahaya çıkıyor

Peru Premier Lig Apertura maçında UTC Cajamarca ile Deportivo Municipal, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:30. Maç öncesi UTC Cajamarca 11 puanla 10. sırada, Deportivo Municipal 15 puanla 2. sırada bulunuyor. UTC Cajamarca son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Deportivo Municipal, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 471. İddaa'da UTC Cajamarca kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Deportivo Municipal kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

UTC Cajamarca son hafta oynanan Union Comercio maçında 1-0 yenildi.

Deportivo Municipal, Real Atletico Garcilaso karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

UTC Cajamarca, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. UTC Cajamarca, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Deportivo Municipal, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Municipal 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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