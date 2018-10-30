UTC Cajamarca - Real Atletico Garcilaso maçı istatistikleri

Peru Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. UTC Cajamarca, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Real Atletico Garcilaso takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:30. 12 puanlı UTC Cajamarca 11. sırada bulunuyor, Real Atletico Garcilaso 13 puana sahip ve 9. sırada. UTC Cajamarca son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Real Atletico Garcilaso, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 566 kodlu maçı oynayanlar; UTC Cajamarca galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Real Atletico Garcilaso galibiyet oranı 0.00.

UTC Cajamarca önceki hafta Union Comercio mücadelesinde 1-0 yenildi.

Real Atletico Garcilaso ise Deportivo Municipal karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

UTC Cajamarca, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

Real Atletico Garcilaso ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Real Atletico Garcilaso, 5 gol atarken 6 gol yedi.

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