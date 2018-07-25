UTC Cajamarca - Sporting Cristal düellosu

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. UTC Cajamarca, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü Sporting Cristal takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:30. UTC Cajamarca 10 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Sporting Cristal 14 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi UTC Cajamarca, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sporting Cristal son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 672. İddaa'da UTC Cajamarca kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sporting Cristal kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

UTC Cajamarca son haftadaki Union Comercio müsabasında 1-0 yenildi.

Sporting Cristal ise Universitario karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

UTC Cajamarca, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. UTC Cajamarca, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Sporting Cristal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sporting Cristal, 3 gol atarken 2 gol yedi.

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