Utrecht - Emmen maçı öncesi rakamlar

Utrecht ve Emmen, 16 Eylül 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:30. Utrecht 5 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Emmen 4 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Utrecht, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Emmen son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 599 kodlu maçı oynayanlar; Utrecht galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.30, Emmen galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Utrecht önceki hafta Emmen mücadelesinde 2-1 kazandı.

Emmen, Utrecht karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Utrecht, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Emmen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Emmen, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ