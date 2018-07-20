Utsiktens BK - Karlskrona AIF maçı heyecanı

Utsiktens BK ve Karlskrona AIF, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Utsiktens BK 23 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Karlskrona AIF 19 puanda ve 9. sırada. Utsiktens BK, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Karlskrona AIF, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 250 kodlu maçı oynayanlar; Utsiktens BK galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Karlskrona AIF galibiyet oranı 0.00.

Utsiktens BK son hafta oynanan Assyriska BK maçında 1-2 kazandı.

Karlskrona AIF ise Landskrona maçında 2-0 yenildi.

Utsiktens BK, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 9 gol yedi.

Karlskrona AIF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Karlskrona AIF, 12 gol atarken 16 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ