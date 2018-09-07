Utsiktens BK - Oskarshamns AIK maç önü

Utsiktens BK ve Oskarshamns AIK, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 27 puanlı Utsiktens BK 7. sırada bulunuyor, Oskarshamns AIK 39 puana sahip ve 3. sırada. Utsiktens BK son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Oskarshamns AIK, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 414. İddaa'da Utsiktens BK kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Oskarshamns AIK kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Utsiktens BK önceki hafta Assyriska BK mücadelesinde 1-2 kazandı.

Oskarshamns AIK ise IK Oddevold maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Utsiktens BK, 26 gol attı ve 11 gol yedi.

Oskarshamns AIK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Oskarshamns AIK, 17 gol atarken 11 gol yedi.

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