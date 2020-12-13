UV-C Işınları Yüzeylerdeki Virüsü Yok Ediyor

Signify’dan Havayı, Yüzeyleri ve Suyu Dezenfekte Etme Gücüne Sahip UV-C Işınlı Aydınlatma

Dünya COVID-19 salgını ile mücadele ederken, 35 yılı aşkın süredir UV teknolojisinde öncü bir rol üstlenen, UV-C ışık kaynakları alanında lider olan Signify, UV-C ışınlı lambaları ile korona virüse karşı insanlığa umut oluyor.

UV-C aydınlatmadaki engin tecrübesiyle geçmişten günümüze sayısız inovasyona imza atan Signify, bu zorlu dönemde de insanların hayatlarını iyileştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Signify’ın güçlü UV-C aydınlatması saniyeler içinde havayı, suyu ve yüzeyleri dezenfekte ederken, bu sistem hastaneler, diğer sağlık kuruluşları ve okul gibi kamusal alanlarda da etkin bir şekilde kullanılabiliyor. En önemlisi virüsü yok ettiği kanıtlanan UV-C ışınları, yüzeylerin üzerindeki COVID-19 virüsünü %99’a kadar etkisiz hale getirebiliyor.

Boston Üniversitesi tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bir laboratuvar testine göre, Signify’ın UV-C ışık kaynaklarının COVID-19’a yol açan virüsü saniyeler içinde %99’a kadar etkisiz hale getirdiği kanıtlandı. Signify, korona virüsle mücadeleye yardımcı olma potansiyeli olan UV-C aydınlatma teknolojisini kendi kullanımının yanı sıra diğer aydınlatma şirketlerinin de kullanımına sunmaya hazırlanıyor. Kurumların, operasyonlarını sürdürme ve güvenli ortamda hizmet verme yollarını araştırdığı bir dönemde büyük önem taşıyan UV-C teknolojisi için Signify, artan dezenfeksiyon ihtiyacını karşılamak adına UV-C ışık kaynağı üretim kapasitesini bu yıl 8 katına çıkarıyor.

Signify’ın yeni UV-C ürün grubunda çok çeşitli profesyonel uygulamalara yönelik lambalar, armatürler, ayaklı mobil aygıtlar, kabinler ve üst hava dezenfeksiyon cihazları yer alıyor. Hava, yüzey ve eşya dezenfeksiyonu için özel olarak geliştirilen 12 adet UV-C aydınlatma armatürü ailesi ile ofis, okul, spor salonu, mağaza, depo ve toplu taşıma gibi pek çok alanın dezenfeksiyonu hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Signify’ın COVID-19 virüsünü etkisiz hale getirebilen ürünleri arasında ofislerde, okullarda ve tuvaletlerde derin yüzey dezenfeksiyonu için ideal bir çözüm olan UV-C armatürleri, otel odasına taşınabilen veya otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarındaki yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılabilen ayaklı mobil UV-C armatürler, hava kalitesini arttırmaya yönelik canlı olan ortamlarda dahi güvenle kullanılabilen üst hava dezenfeksiyon cihazları ve eşya dezenfeksiyonu için bir dizi güvenli ve pratik UV-C dezenfeksiyon kabinleri yer alıyor. Bu kabinler, ofislerde ve belediye binalarında ziyaretçi kartlarının, telefonların, çantaların, dizüstü bilgisayarların ve cüzdanların dezenfeksiyonunda kullanılıyor. Mağazalarda ise iade edilen ürünlerin, gözlüklerin ya da kabinde denenen kıyafetlerin dezenfeksiyonu için ideal çözüm olarak öne çıkıyor.

Virüslere ve bakterilere karşı kusursuz UV-C koruması için daha fazla bilgiye Signify sayfasından ulaşabilirsiniz.