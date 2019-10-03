Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Erdoğdu Mahallesi'nde üvey oğlu B.A.'yı dövdüğü iddia edilen Afganistan uyruklu anne N.R., polise ihbar edildi. Sık sık annesi tarafından dövülen minik çocuğun çığlıkları duyan komşuları önce kadını kocası F.A.A. söyledi, ardından da polisi ihbarda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan 8 yaşındaki B.A., kardeşlerinin kendisini annesine şikâyet etmesi sonucunda, annesinin kendisine eliyle vurduğunu, tekme attığını ve kafasını duvara vurduğu için başının şiştiğini söyledi.

1.5 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Üvey oğluna karşı yaralama suçundan gözaltına alınan Afganlı anne N.R. polis merkezinde verdiği ifadesinde kendi çocukları ile üvey çocuğunu ayırmadığını söyledi. N.R., "Ben tüm çocuklarıma aynı düzeyde davranırım" diye konuştu. Soruşturmayı yürüten savcı, şüpheli N.R.'nin suçtan kurtulmak için yalan konuştuğu kanaatine vardığını belirterek, hakkında yaralama suçundan dava açtı. N.R. asliye ceza mahkemesinde 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.