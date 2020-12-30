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HaberlerGündem3. SayfaÜvey annesinin boğazını kesmişti, cezası belli oldu
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Kocaeli'de üvey annesini boğazını keserek öldüren sanığın cezası belli oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, üvey annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Samet Cihan Y'nin cezası belli oldu. Duruşmada tahliye talebinde bulunan sanığa müebbet hapis cezası verildi

Üvey annesinin boğazını kesmişti, cezası belli oldu
AA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, üvey annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Sanık Samet Cihan Y'nin, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, avukatı ve yakını hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı tekrar etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi. Samet Cihan Y. de ailesinin zor durumda olduğunu ifade ederek, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Acısu Mahallesi'nde 24 Ekim 2018'de Samet Cihan Y. (24) ile Gürcistan uyruklu üvey annesi Nana Gokhldze arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Samet Cihan Y. tarafından bıçakla boğazından yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Gözaltına alınan Samet Cihan Y. tutuklanmıştı.

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