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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üvey babaanne dehşeti: 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı | Son dakika haberleri

        Ordu’da üvey babaanne dehşeti: 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı

        Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kadın, 2 yaşındaki üvey torununu balkondan aşağıya attı. Gözaltına alınan kadın tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 23:01 Güncelleme: 10.09.2024 - 23:01
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        Babaanne dehşeti: 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı
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        Ordu'daki olay, ilçeye bağlı Yeşildere Mahallesi’nde 6 Eylül tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarının eşi Şerefe Çokyaşar (35), eşinin 2 yaşındaki torununu evin balkonundan aşağıya attı. Ağlama seslerinin duyulması üzerine anne Zeynep Çokyaşar, çocuğunu yerden kaldırdı. Durumdan şüphelenen anne, evdeki güvenlik kamerasını inceledi. Bunun üzerine çocuğun düşmediği, Şerefe Çokyaşar tarafından balkondan atıldığını fark etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Şerefe Çokyaşar’ı gözaltına aldı. Adli mercilere sevk edilen Çokyaşar, 7 Eylül tarihinde tutuklandı.

        ORDU VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

        Ordu Valiliği, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İlimiz Korgan ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşanan ve sosyal medya yoluyla kamuoyuna yansıyan 'üvey babaannenin torununu evin balkonundan itmek suretiyle yaralanmasına sebep olduğu' olayla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılma zarureti doğmuştur. Sosyal medyada yoluyla kamuoyuna yansıyan olay; 06.09.2024 Cuma günü saat 16.00 dolaylarında yaşanmıştır. Çocukları ile birlikte baba evine fındık toplamaya gelen Muammer-Zeynep Çokyaşar çiftinin çocuğu olan Hanife'nin, üvey babaannesi Şerefe Çokyaşar tarafından ailesine çocuğun balkondan düştüğünü söylemesi üzerine mağdur çocuk babası ve annesi tarafından önce Korgan Devlet Hastanesine, daha sonra da ileri tetkik için Fatsa Devlet Hastanesine götürülmüştür. Olayın mağduru olan Hanife Çokyaşar, Fatsa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından aynı gün taburcu edilmiştir. Korgan Jandarma Komutanlığınca olayın öğrenilmesi üzerine yapılan tahkikat ve güvenlik kameralarının incelenmesinde; olayın mağduru olan Hanife Çokyaşar’ın üvey babaannesi Şerefe Çokyaşar tarafından balkondan bilerek ve isteyerek ittiği görülmüştür. Durumun ortaya çıkmasıyla birlikte üvey babaanne Şerefe Çokyaşar gözaltına alınarak, hakkında işlem başlatılmıştır. Olayın ertesi günü de Korgan Cumhuriyet Savcılığınca 'öldürmeye teşebbüs' suçundan üvey babaanne hakkında adli işlem tesis edilmiş ve üvey babaanne Şerefe Çokyaşar tutuklanarak cezaevine konulmuştur" denildi.

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