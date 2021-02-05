Üvey kardeşlerin kavgasında yaralanan baba öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, üvey kardeşler arasında çıkan kavgada ağır yaralanan baba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 27 Ocak 2021'de Kızıltepe Atatürk Mahallesi 865'inci sokak üzerinde meydana gelmişti. Üvey kardeşler ve babaları arasında yaşanan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Olayda araç çarpması sonucu ağır yaralanan baba Mahmut Kılınç, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Olaydan bir gün sonra 13 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürüyor.
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