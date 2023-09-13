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        Haberler Spor Futbol Diğer UYAFA Ağrı Dağı Kupası 2023 başladı - Futbol Haberleri

        UYAFA Ağrı Dağı Kupası 2023 başladı

        Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA), Kahramanmaraş merkezli depremlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla Ağrı'da futbol turnuvası düzenliyor. 250 futbolcu adayı, beş gün sürecek turnuvada yeşil sahada ter dökecek, saha dışında ise Ağrı'nın tarihi ve turistik yerlerini gezecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 13:01 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:01
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        UYAFA Ağrı Dağı Kupası 2023 başladı
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        Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) öncülüğünde Ağrı Valiliği, belediye, İbrahim Çeçen Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliğinde düzenlenen UYAFA Ağrı Dağı Cup 2023 başladı.

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada "Muhteşem bir atmosfer var. 6 Şubat'ta yaşadığımız çok büyük felaketin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için hem Cumhurbaşkanımız hem devlet kurumları hem de milletçe kenetlenerek, asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdük. Bugün de bunlardan bir tanesine şahidiz. Çoğunluğu deprem bölgesinden olmak üzere 13 ilimizden ve dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan olmak üzere 250 gencimiz burada. Onları burada misafir etmekten çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

        6 Şubat tarihli deprem felaketleri nedeniyle depremden etkilenen çocuklar için düzenlenen turnuvada depremzede çocuklar, Ağrı'nın tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı bulacak.

        Ağırlıklı olarak deprem bölgelerinden gelen 13 farklı takım, pazar günü oynanacak final maçına çıkmak için beş gün boyunca mücadele edecek.

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