Pandikülasyon süreci

Şimdi, bir an için esnemekten bahsedelim. Her uyandığımızda esniyor gibiyiz; bu yaptığımız en doğal davranışlardan biri ve temelde ağız kasları için bir esneme! Bu, esnemenin pandikülasyondan ayrı olmadığı, aslında pandikülasyonun bir alt süreci olduğu anlamına gelir.