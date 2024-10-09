Uykudan kalktığımızda neden ilk olarak vücudumuzu esnetiriz?
Sabahın ilk ışıklarıyla güne başlarken veya gün içinde kısa süreli bir şekerleme yaptıktan sonra gözlerimizi açar açmaz yaptığımız ilk fiziksel aktivite esnemek olur. Peki, uyanır uyanmaz neden esneriz? İşte detaylar...
İnsanların ortak özelliklerinden biri de sabah uyandıklarında gözlerini ovuşturması ve uzuvlarını esnetmesidir. Peki, neredeyse her insanın yaptığı esneme gerçekten önemli midir?
Neden esneriz?
Çoğu insan esnemeyi spor veya fiziksel eforla ilişkilendirir. "Hazır. Dikkat. Başla!" ifadesini okuduğunuzda, muhtemelen koşucuların veya yüzücülerin tabanca yarışı başlatmadan önce vücutlarını esnettiğini veya salladığını hayal ettiniz.
Bununla birlikte, esneme sadece sporun öncüsü olmaktan daha fazlasıdır. Esneme fiziksel performansı artırırken (örneğin, sporcuların yarıştan önce ısınması), esnemenin genel olarak ve herhangi bir ortamda iyi bir şey olduğunu belirtmek önemlidir.
Esnemenin vücuda etkileri nelerdir?
Kardiyovasküler (Kardiyovasküler hastalık, kalp ve kan damarlarını etkileyen bir sağlık sorunlarının genel adıdır.) sistemden sinir sistemine kadar, esneme bize birçok farklı şekilde yardımcı olur. Örneğin, bütün gün masanızda oturduğunuzu ve saatlerce bilgisayarınıza baktığınızı hayal edin. Belki de esneme hakkında yazan bir yazarsınız.
Bu aktiviteden birkaç saat sonra omuzlarınızda ve vücudunuzdaki diğer eklemlerde sertlik fark edeceksiniz. Araştırmalar, bunun zamanlarının %75'inden fazlasını oturarak ve çalışarak geçiren kişilerde oldukça yaygın olduğunu gösteriyor. Doktorlar böyle durumlarda saatte sadece 3 dakika kadar esnemenin bile sürekli oturmanın veya ayakta durmanın günlük yorgunluk ve ağrılarla mücadelede yardımcı olabileceğini savunuyor.
Uyku ve esneme arasındaki bağlantı nedir?
İnsanlar ortalama olarak gecede sekiz saat uyurlar. Bu süre zarfında kaslar, gevşemiş hallerinde korudukları doğal gerginliklerini kaybederler. Benzer şekilde, uyuduğumuzda vücudumuz sürekli olarak su kaybeder; çoğunlukla su, soluyarak ve terleme nedeniyle kaslarımız bu suyu kaybeden ilk organlardır. Bu ton kaybı, susuzlukla birlikte, bizi sert hissederek uyanmamıza neden olur.
Bu yüzden uyandığımızda esnemeye yöneliriz. Esneme, kas tonusunu yeniden kazanmamıza ve o sertlik hissinden kurtulmamıza yardımcı olur. Uyanırken, içgüdüsel olarak yapılan bu kasılarak esneme hareketlerine pandikülasyon denir; ve bu sadece insanlarda değil, diğer memelilerde de yaygındır.
Pandikülasyon süreci
Şimdi, bir an için esnemekten bahsedelim. Her uyandığımızda esniyor gibiyiz; bu yaptığımız en doğal davranışlardan biri ve temelde ağız kasları için bir esneme! Bu, esnemenin pandikülasyondan ayrı olmadığı, aslında pandikülasyonun bir alt süreci olduğu anlamına gelir.
Esnemenin vücuda olumlu etkileri
Pandikülasyon ve genel olarak esneme, vücudun önemli ve hayati bir sürecidir. Kan dolaşımını hızlandırır, kas tonusunu geri kazandırır ve bize iyi ve üretken bir gün geçirmemiz için en iyi şansı sunar.
Kaynak: Scienceabc