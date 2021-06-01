Seren yine alay konusu oldu

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 34. son bölümünde; Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar’ı da tuzağa düşürmüştür. Uyanış Büyük Selçuklu 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 34. son bölüm...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 34. SON BÖLÜM ÖZETİ

Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah’ı bulmuştur. İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras’ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir?

Başulu’yu Kıpçak Diyarı’na götürmeye kararlı olan Baturalp, yaşadığı bu tuzak sonucunda kardeşiyle birlikte gitmekte hala ısrarcı olacak mıdır? Melikşah ile Baturalp arasındaki yüzleşmede neler yaşanacaktır? Melikşah’ın Başulu’ya karşı olan duyguları, saraydaki düzeni nasıl etkileyecektir?

Batıniler’e karşı büyük bir savaş açan Selçuklular’ın hamleleri, Sabbah’ı nasıl etkileyecektir? Kuvel Kalesi fethini durdurmak için elinden geleni yapan Sabbah ile Mitras’ın Melikşah’a karşı olan mücadelelerinde hangi taraf galip gelecektir?

Takipleri sonucunda Terken’in Karahanlı askerlerini çağırttığını öğrenen ve Terken ile Tacülmülk’ü hiç beklemedikleri anda yakalayan Zübeyde Hatun, bu durumu Melikşah’a iletecektir. Melikşah, Terken ile Tacülmülk’ün bu gizli planı karşısında nasıl bir karar alacaktır?

Kuvel Kalesi fethinin ardından son bir görev için Nizamülmülk’le yola koyulmayı planlayan Melikşah’ın geçmişe, atalarına dair duyacakları yepyeni bir sayfa açacaktır.