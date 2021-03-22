Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi neden yok? Soruları takipçileri tarafından merak konusu oldu. Her hafta Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Peki, konuyla ilgili açıklama geldi mi? Ayrıntılar haberimizde...
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM NEDEN YOK?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi rutin yapılan koronavirüs testlerin sonucunda sette çıkan vaka sayılarının yükselmesi nedeniyle çekimlere bir süre ara verildi.
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 26. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizinin yeni bölümü 29 Mart Pazartesi günü yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI - 22 MART 2021
05:40 Seksenler
06:50: Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu
01:45 Yok Olmadan Keşfet
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