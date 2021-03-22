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HaberlerTelevizyonUyanış: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam neden yok? Uyanış: Büyük Selçuklu 26. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak
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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam neden yok? Uyanış: Büyük Selçuklu 26. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam neden yok? Soruları TRT 1 yayın akışında bulunmayınca izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 26. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte TRT 1 Yayın akışı

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam neden yok? Uyanış: Büyük Selçuklu 26. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi neden yok? Soruları takipçileri tarafından merak konusu oldu. Her hafta Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Peki, konuyla ilgili açıklama geldi mi? Ayrıntılar haberimizde...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM NEDEN YOK?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi rutin yapılan koronavirüs testlerin sonucunda sette çıkan vaka sayılarının yükselmesi nedeniyle çekimlere bir süre ara verildi.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 26. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni bölümü 29 Mart Pazartesi günü yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 22 MART 2021

05:40 Seksenler

06:50: Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu

01:45 Yok Olmadan Keşfet

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