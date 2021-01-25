Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi takipçileri tarafından merak ediliyor! Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin nerede çekildiği ve konusu merak ediliyor. TRT 1'in yeni sezon dizilerinden biri olan Uyanış: Büyük Selçuklu ilk bölümü 5 Ekim 2020 pazartesi akşam saat 20.00'de yayınlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yayına başladığı ilk bölümden bu yana beğeni ile izleniyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu konusu ne?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımcılığını Akli Film’in gerçekleştirdiği dizide Proje tasarımcısı olarak Emre Konuk görev alırken yaklaşık olarak 3 yıl süren senaryo çalışması ile dizinin senaristliğini Serdar Özönalan ve Emre Konuk üstlendi. Yönetmen koltuğuna ise Sedat İnci’nin oturduğu Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor diye merak edenlere vereceğimiz cevap ise İstanbul Beykoz ve Riva'da bulunan ormanlık alana kurulan filmin çekimleri bu bölgede gerçekleştiriliyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk’e teslim eder.



Sultan Melikşah, Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.