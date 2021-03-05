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HaberlerSağlıkUYARDI! Bilim Kurulu Üyesi tepki gösterdi: Kötü örnek - Haberler
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Bilim Kurulu üyesi İlhan tepki gösterdi: Okul çıkışlarında maskeleri indirmek kötü örnek

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin velilerine uyarıda bulundu. Prof. Dr. İlhan, "Okul çıkış saatlerinde veliler erken gelip, orada kalabalık oluşturuyor. Hatta bazı vatandaşlarımız fiziksel mesafeye uymuyor, maskelerini aşağıya indiriyor aynı zamanda sigara da içiyor. Bunlar aslında hem çocuklar için hem de vatandaşların beklerken birbirlerine koronavirüs bulaştırmaları için kötü örnek" açıklamasında bulundu

UYARDI! Bilim Kurulu Üyesi tepki gösterdi: Kötü örnek - Haberler
DHA

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin velilerine uyarılarda bulundu.

Yüz yüze eğitimin isteğe bağlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İlhan, "Örneğin bizim 'mavi' bölgede de olsak 'kırmızı' bölgede de olsak maske takmaktan imtina etmememiz gerekiyor. Eve döndüğümüz zaman hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Evde 65 yaş üstü büyüğümüz veya kronik rahatsızlığı olan kişiler varsa, okuldan geldikten sonra çocukların hijyenine daha da çok dikkat etmek gerekiyor. Sonuçta taşıma söz konusu olabilir, her zaman için bu risk söz konusu. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığımız bir açıklama yapmıştı, eylül-ekim aylarında okula giden çocuklar ile gitmeyen çocuklar karşılaştırıldığında okula giden çocuklarda koronavirüs enfeksiyonunun daha az görüldüğünü söylemişti. Vatandaşlarımızın yapması gereken çocuklarımızı okula göndermek, eğitimden geri kalmamalarını sağlamak" diye konuştu.

"BİRBİRLERİNİN EŞYALARINA DOKUNMALARINI İSTEMİYORUZ"

Prof. Dr. İlhan, yüz yüze eğitime ara verildiği sırada EBA üzerinden eğitimin teorik olarak verilmeye devam ettiğini kaydederek, "Çocukların bir arada olması, paylaşım içinde olması; ama bu dönem fiziki paylaşımla değil de daha çok bir arada olma, birbirini görme, canlı olarak görme gibi paylaşımlar üzerine ilerlemesi gereken bir şey. Yoksa bu dönem silgi alıp-verme, kalem alıp-verme gibi bileşenleri çok istemiyoruz, birbirlerinin eşyalarına dokunmalarını çok istemiyoruz. Olabildiğince bunlara dikkat etmeleri konusunda çocuklarımızı uyarırsak, hafta sonu çocuklarımızla birlikte maske takarak egzersiz yaparsak, kitap okursak, fiziksel mesafe kurallarını anlatırsak süreci en başarılı şekilde atlatabileceğimiz kanısındayım. Okullarımızda biliyorsunuz yedek maskeler var, dezenfektanlar var bu koşullar sağlanıyor" dedi.

"OKUL GİRİŞ ÇIKIŞLARINA DİKKAT"

Okul giriş çıkışlarında kalabalığa dikkat edilmesi gerektiğini belirten İlhan, "Bakıyorum girişte belki o kadar kalabalık yok, herkes çocuğunu bırakıyor işine gidiyor, evine gidiyor. Okul çıkış saatlerinde vatandaşlar erken gelip orada kalabalık oluşturuyor. Hatta bazı vatandaşlarımız fiziksel mesafeye uymuyor, maskelerini aşağıya indiriyor aynı zamanda sigara da içiyor. Bunlar aslında hem çocuklar için kötü örnek hem de vatandaşların beklerken birbirlerine koronavirüs bulaştırmaları için kötü örnek. Bunlara dikkat edildiği takdirde sürecin olabildiğince başarılı şekilde devam edeceği inancındayım" ifadesini kullandı.

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