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Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da uyardığı silahlı maganda darp edince bıçakla öldürdü - Haberler
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Uyardığı silahlı maganda dükkânına gelip darp etti, bıçakla öldürdü

Samsun'da Yaşar Işıtan, havaya ateş açtığı için tepki gösterdiği, ardından dükkanına gelip, kendisini darp eden Murat Gökay'ı arbede sırasında bıçaklayarak öldürdü

Samsun'da uyardığı silahlı maganda darp edince bıçakla öldürdü - Haberler
DHA

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Yaşar Işıtan (35), havaya ateş açtığı için tepki gösterdiği, ardından kendisini darp eden Murat Gökay'ı (53) bıçaklayarak öldürdü.

Kurban Bayramı'nın ilk günü havaya silahla ateş açtığı iddia edilen Murat Gökay, kendisine tepki gösteren Yaşar Işıtan ile tartıştı. Bu tartışmanın ardından Gökay, dün akşam yanına T.G. ile K.Y.'yi alarak Işıtan'ın dükkanına gitti.

Murat G&ouml;kay
Murat Gökay

Burada darp edilen Işıtan, masadaki bıçağı alarak Gökay'ı karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Gökay, kurtarılamadı. Polis, Işıtan ile T.G. ile K.Y.'yi gözaltına aldı.

Yaşar Işıtan
Yaşar Işıtan

İşlemleri sonrası T.G. ve K.Y. serbest bırakıldı, Yaşar Işıtan ise tutuklandı.

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