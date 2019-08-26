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Uyarı, levha, özel renk... Hiç biri fayda etmiyor, işgal sürüyor

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Engelli vatandaşların, sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlar malum. Bu zorlukların çoğunda yerel yönetimlerin eksikleri olsa da esas sorun aslında engelsizler! En büyük sorun ise trafikte yaşanıyor. Engelli sürücüler için ayrılan engelli park yerine araç parkı yapan ve her hangi bir engeli bulunmayan sürücülerin duyarsızlığına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İşte İstanbul'dan bir örnek daha! Zincirlikuyu’da bulunan bir alışveriş merkezinde bedensel engellilere ayrılan alanına park eden bu lüks spor araç sosyal medyada büyük tepki çekti. Ardından AVM yetkilileri harekete geçti. Lüks araç özel alandan duyarsız sürücü tarafından kaldırıldı

engelli park yeri ihlali

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, engelli vatandaşların, sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlar malum. Engellilerin yaşadığı zorlukların çoğunda yerel yönetimlerin eksikleri olsa da esas sorun aslında engelsizler! Engellilerin yaşam kalitesini zorlayan en büyük zorluk ise trafikte yaşanıyor. Dikkatsizlik ve hoşgörüsüzlükle toplum olarak anlamamakta direndiğimiz engelliler için trafikte karşılaştıkları sıkıntıların başında park sorunu var. Bazı sürücüler o kadar düşüncesiz ki engelliler için özel hazırlanan yürüme bandlarını bile işgal ediyor. O yoldan yürümeye çalışan engellinin ise vay haline...

Bir de araç sahibi olan engellilerin yaşadıkları var. Onlar için az da olsa yerel yönetimlerin sokaklarda, kamu alanları ile alışveriş merkezlerinin otoparklarında ayrılmış alanlar var. Bu alanların bir özelliği de engellilerin kısa sürede gitmek istedikleri ulaşmaları için bina girişlerine yakın olması. Gelin görün ki burada da dikkatsiz veya duyarsız 'engelsiz sürücülerin' işgali altında. Uyarıcı tabela ve işaretlere rağmen bu alanlara araçlarını park etmekte hiç bir sakınca görmüyorlar. Çoğu yerde engelliler için ayrılan bölümlerin ihlâlini engellemek amaçlı konulan zincirler, dubalar bile 'engelsizlere' engel olamıyor.

Yurdun dört bir yanında hemen her gün engelli park ihlalleriyle karşılaşmak mümkün. İşte onlardan biri sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla yine çok tepki çekti. Yer, İstanbul Zincirlikuyu'da Zorlu Center Alışveriş Merkezi otoparkı. Engelli park alanındaki lüks spor otomobille ilgili paylaşım üzerine alışveriş merkezi yönetimi hemen harekete geçti. Kaportası özel kaplama renkle dikkat çeken lüks aracın sahibi bulundu. AVM yetkililerinin uyarısıyla lüks araç, dikkatsiz ve duyarsız sürücüsü tarafından engelli park alanından kaldırıldı.

 

 

 

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