UYARILAR GELİYOR! Son dakika hava durumu haberi | Ankara'da gök gürültülü sağanak başladı! Ankara hava durumu nasıl olacak, yağmur ne zaman bitecek?

Ankara'da sağanak etkisi! Sel uyarısı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Ankara'da kuvvetli yağış etkili olurken, yollar kısa sürede göle döndü; bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ankara’da başlayan fırtına beraberinde yağmur getirdi. Yağmur tüm şehri etkisi altına aldı.

Aniden başlayan sağanak yağmur Başkent’in birçok yerinde etkili oldu. Yağmurla birlikte yaşanan rüzgar görüş mesafesini de büyük oranda etkilerken şehir gündüz vakti neredeyse tamamen karardı.

Başkentte aralıklarla etkili olan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı. Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü.

Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

1 KİŞİ SELE KAPILDI İHBARI

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı yaptığı yeni açıklamada, "Saat 16:00 itibariyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması vb 112 üzerinden itfaiyeye 1378, AFAD'a 159 ihbar ulaştı. Mahsur kalan üç çocuk kurtarıldı. Bir sele kapılma ihbarı bulunmakta olup AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi" dedi.

— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) June 11, 2022

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, henüz kendilerine ulaşan bir can kaybı bilgisinin olmadığını belirtti.

— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 11, 2022

Kentte yağmur ile birlikte rüzgar da etkili oldu. Bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Altındağ ilçesinde binanın camları şiddetli rüzgarda kırıldı, cami minaresindeki hilal de uçtu.

BU GECE VE YARINA DİKKAT

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Yağışlar kuvvetli görünüyor. Geniş bir alanda zaman zaman dolu görebiliriz. Başkentte tehlikeli saatler geçiriyoruz. Bu yağışlar önümüzdeki gece etkili olacak" dedi.

Yarına ilişkin tahminleri aktaran Öztel, "Yarın sabah 07.00 ile 11.00 arasında bugün Ankara'dakine benzer görüntü yarın İstanbul'da görülebilir. İç Anadolu'da da geniş yağışlar bekliyoruz. Bu gece 22.00-23.00 sularına kadar yağış olabilir" bilgisini verdi.

ABB'DEN UYARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen sağanak yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir. ABB tüm birimlerinden 1277 araç 3138 personeliyle teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın da yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.

— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) June 11, 2022

AFAD'DAN TAKİP EDİLİYOR

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İbrahim Çataklı, "Ankara’da yağışlı hava etkili oluyor. Şu ana kadar m2’ye 20 kg yağış düştü, önemli bir ihbar ulaşmadı. AFAD'da gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.