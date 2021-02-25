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HaberlerDünya
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Uydu fotoğrafları, İsrail'e ait nükleer tesiste geniş çaplı bir projenin başlatıldığını ortaya çıkardı

İsrail'in doğrulamadığı ancak birçok uluslararası kuruluş tarafından Tel Aviv yönetimine ait nükleer silahların üretildiği yer olarak gösterilen tesiste, son yılların en büyük inşaat projelerinden birinin sürdüğü bildirildi.

Uydu fotoğrafları, İsrail'e ait nükleer tesiste geniş çaplı bir projenin başlatıldığını ortaya çıkardı
AA

AP haber ajansında yer alan haberde, uydu fotoğraflarının İsrail'in güneyindeki Dimona kenti yakınlarındaki Negev Nükleer Araştırma Merkezindeki Şimon Perez reaktörüne yakın bir noktada futbol sahası büyüklüğünde ve birkaç kat derinliğinde kazı yapıldığını ortaya koyduğu belirtildi.

Reaktörün yakınındaki kazıların 2019'un başlarında başladığı ve o zamandan bu yana yavaş ilerlediği tahmin ediliyor.

Fotoğraflarda yaklaşık 150 metre uzunluğa, 60 metre genişliğe sahip çukurdan çıkan hafriyat görülebiliyor.

Söz konusu projenin ne için yapıldığının henüz bilinmediği ifade edilen haberde, İsrailli yetkililerin konuyla ilgili soruyu yanıtlamadığı aktarıldı.

Haberde inşaatın, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimindeki İsrail'in, İran'ın nükleer çalışmalarına ilişkin sert eleştiriler yönelttiği döneme denk gelmesine dikkat çekildi.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler gözlemcileri tarafından denetlendiği vurgulanan haberde nükleer faaliyetleri nedeniyle Tahran'ı eleştiren İsrail'in ise benzer denetime izin vermediğine işaret edildi.

Washington merkezli Silah Kontrol Derneği Direktörü Daryl G. Kimball, İsrail yönetiminin Negev Nükleer Araştırma Merkezindeki projeye ilişkin açıklama yapması gerektiğini belirtti.

- İsrail'in gizli nükleer faaliyetleri

İsrail, 1950'li yıllarda Fransa'nın yardımıyla ülkenin güneyindeki Dimona kenti yakınlarında bulunan çölde gizlice nükleer tesis inşasına başlamıştı.

Tel Aviv yönetimi, söz konusu bölgedeki projenin nükleer tesis inşası olduğunu başta ABD olmak üzere uluslararası kamuoyundan gizlemişti.

Söz konusu tesiste elde edilen plütonyum sayesinde İsrail'in dünyada nükleer silaha sahip 9 ülkeden biri haline geldiği ifade ediliyor.

İsrail'in faaliyetleri hakkında bilgi vermemesi nedeniyle sahip olduğu silah miktarı bilinmezken, nükleer silahlanma karşıtı kuruluşlar Tel Aviv'in 80 civarında nükleer silahı bulunduğunu aktarıyor.

İsrail'in elindeki nükleer silahların balistik füze, savaş uçağı ve denizaltılar tarafından taşınabildiği belirtiliyor.

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