ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında Vietnam'da yapılan görüşmede tarafların masadan kalkmasının ardından, Kuzey Kore'nin füzel programına geri döneceği yönündeki tartışmalar devam ediyor.

BBC'nin haberine göre, Pyongyang yakınlarındaki tesislerden elde edilen uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin yeni bir füze veya uydu fırlatmak için hazırlık yaptığını gösteriyor olabilir.

Sanumdong olarak bilinen tesiste hareketliliğin arttığı gözlenirken, tesisin daha önce balistik füze ve roket fırlatmak için kullanıldığı biliniyor. Amerikan radyosu NPR tarafından yayınlanan uydu görüntülerine göre, geniş araçlar üste çalışma yürütüyor.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'nin ana roket fırlatma tesisi Sohae'yi de yeniden inşaa ettiğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore silah test etmeye devam ederse hayal kırıklığına uğrayacağını söylemiş ve, "Eğer anlaşıyımız dışında bir şey yaparsa, bu kötü bir sürpriz olur. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanlar ise Kuzey Kore'nin bu aşamada, füze denemesinden çok uydu fırlatma denemesi yapma ihtimali üzerinde duruyor.