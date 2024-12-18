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        Haberler Bilgi Gündem Uygulama tabanlı sarı taksi tasarım anketine nereden oy verilir? İBB taksi tasarım anketine kim oy verebilir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        İBB yeni uygulama tabanlı taksilerin tasarımı için anket başlattı! Sonuçlar 31 Aralık'ta!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan anketle beraber İstanbullu vatandaşlar, trafiğe çıkmaya hazırlanan uygulama tabanlı taksilerin tasarımını seçecek. İsteyenler, 'İstanbul Senin' uygulaması veya belediyenin web sitesinde oy kullanabilir. Sonuçlar 31 Aralık'ta açıklanacak. İşte oylamaya sunulan seçenekler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 12:51 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:51
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        İstanbul trafiğinde hizmet verecek yeni uygulama tabanlı sarı taksilerin tasarımı için başlatılan anket sürüyor. İstanbulluların oylarına sunulan 5 farklı tasarımdan biri, taksilerin yeni yüzü olacak. Ankete İstanbul Senin uygulaması üzerinden katılım sağlanabiliyor; sonuçlar da 31 Aralık'ta kamuoyu ile paylaşılacak. İşte, İBB yeni taksi tasarım seçenekleri...

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        UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ DETAYLARI NEDİR?

        - Uygulama kapsamında taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek,

        - Bu taksiler yol üzerinden yolcu alamayacak,

        - Ödemeler kredi kartları ve İstanbulkart ile yapılacak,

        - Yeni taksilerin diğerlerinden ayırt edilmesi için farklı bir tasarıma gidilecek. Araçlar yine sarı renkte olsa da yeni taksiler ‘T’ plaka taşıyacak, taksimetre bulunduracak ve tepe lambaları olmayacak.

        - Uygulamada taksi esnafından komisyon alınacak, yolculardan ise herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.

        - Ücretlendirme dijital ve kayıtlı olacak böylece İBB tarafından denetlenebilecek.

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        İBB TARAFINDAN SUNULAN TASARIM SEÇENEKLERİ

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