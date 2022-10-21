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Uygun fiyatlı Airfryer hangisi? Airfryer fiyat karşılaştırması:

Neredeyse sıfır yağ ile kızartma, ızgara gibi leziz yemekleri ortaya çıkaran Airfryer, her evde yerini almaya başladı. Son zamanlarda oldukça rağbet gören Airfryer'ın en uygunundan en pahalısına fiyatlarını derledik.

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  • Uygun fiyatlı Airfryer markası hangisi? Airfryer fiyatları nedir?

    Neredeyse her evde görmeye başladığımız Airfryer'ların ucuzdan pahalıya, marka marka listelenmiş halini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
  • Uygun fiyatlı Airfryer markası hangisi? Airfryer fiyatları nedir?

    Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5 lt

    Ürün fiyatı, 2.879 TL ve 3.241 TL arasında değişkenlik göstermektedir. 

    Ürün Özellikleri

    Yağsız: Var

    Çıkartılabilir Hazne: Var

    Zamanlayıcı: Var

    Sepet Tutma Kolu: Var

    Yükseklik: 33.5 cm

    Genişlik: 30.4 cm

    Derinlik: 25.2 cm

    Ağırlık: 3.9 kg
  • Uygun fiyatlı Airfryer markası hangisi? Airfryer fiyatları nedir?

    Philips Airfryer XXL HD9650/90 Avance Collection

    Ürün fiyatı, 8.349 TL ile 9.746 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

    Ürün Özellikleri

    Ürün tipi: Hot air fryer

    Fritöz kapasitesi: 1,4 kg

    Ayarlanabilir termostat: Var

    Sıcak tutma fonksiyonu: Evet

    Önceden ayarlanmış pişirme programları: Var

    Genişlik: 433 mm

    Derinlik: 322 mm

    Yükseklik: 316 mm

    Ağırlık: 7,99 kg
  • Uygun fiyatlı Airfryer markası hangisi? Airfryer fiyatları nedir?

    Philips Airfryer HD9252/90 Essential 

    Ürün fiyatı, 8.349 TL ile 9.746 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

    Ürün Özellikleri

    Seri: Philips Airfryer

    Yağsız: Evet

    Çıkartılabilir Hazne: Var

    Zamanlayıcı: Var

    Sepet Tutma Kolu: Var

    Gövde Malzemesi: Plastik

    Yükseklik: 35.6 cm

    Genişlik: 33.6 cm

    Derinlik: 33.6 cm

    Yiyecek Kapasitesi: 0.8 kg

    Ağırlık: 4.54 kg
  • Uygun fiyatlı Airfryer markası hangisi? Airfryer fiyatları nedir?

    Kumtel Fastfryer 5.5 lt

    Ürün fiyatı, 2.749 TL ile 3.425 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

    Ürün Özellikleri

    Yağsız: Var

    Çıkartılabilir Hazne: Var

    Zamanlayıcı: Var

    Çıkarılabilir Kapak: Var

    Gövde Malzemesi: Plastik

    Yükseklik: 31 cm

    Genişlik: 26 cm

    Ağırlık: 4.7 kg

    Renk: Siyah
  • Uygun fiyatlı Airfryer markası hangisi? Airfryer fiyatları nedir?

    Kiwi KAF 5515 Air Fryer

    Ürün fiyatı, 862 TL ile 1.200 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

    Ürün Özellikleri

    Yağsız: Evet

    Çıkartılabilir Hazne: Var

    Sepet Tutma Kolu: Var

    Otomatik Kapanma: Var

    Hacim: 2 lt

    Güç: 1000 W

    Maksimum Sıcaklık: 200 Derece
  • Uygun fiyatlı Airfryer markası hangisi? Airfryer fiyatları nedir?

    Tefal Easy Fry Precision XL EY4018 1500 W

    Ürün fiyatı, 3.025 TL ile 3.999 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

    Ürün Özellikleri

    Yağsız: Var

    Çıkartılabilir Hazne: Var

    Sepet Tutma Kolu: Var

    Genişlik: 27.8 cm

    Derinlik: 33.3 cm

    Ağırlık: 5 kg
  • Uygun fiyatlı Airfryer markası hangisi? Airfryer fiyatları nedir?

    Onemoon Air Fryer OA5 3.5 lt

    Ürün fiyatı, 1.539 TL ile 2.527 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

    Ürün Özellikleri

    Yağsız: Var

    Çıkartılabilir Hazne: Var

    Sepet Tutma Kolu: Var

    Yükseklik: 33.5 cm

    Genişlik: 25.2 cm

    Derinlik: 30.4 cm

    Renk: Beyaz
  • Uygun fiyatlı Airfryer markası hangisi? Airfryer fiyatları nedir?

    Smartmi Cook Master-D Air Fryer 6.5 lt

    Ürün fiyatı, 3.599 TL ile 3.899 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

    Ürün Özellikleri

    Yağsız: Var

    Çıkartılabilir Hazne: Var

    Sepet Tutma Kolu: Var

    Yükseklik: 33.8 cm

    Genişlik: 31 cm

    Maksimum Sıcaklık: 200 Derece

    Ağırlık: 6.18 kg
  • Uygun fiyatlı Airfryer markası hangisi? Airfryer fiyatları nedir?

    Hutt Air Fryer 1500 W

    Ürün fiyatı, 1.399 TL ile 2.000 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

    Ürün Özellikleri

    Yağsız: Var

    Çıkartılabilir Hazne: Var

    Hacim: 3.5 lt

    Güç: 1500 W

    Gövde Malzemesi: Plastik

    Maksimum Sıcaklık: 200 Derece

    Renk: Beyaz
  • Uygun fiyatlı Airfryer markası hangisi? Airfryer fiyatları nedir?

    Karaca Multifry Siyah Air Fryer

    Ürün fiyatı, 1.999 TL ile 3.749 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

    Ürün Özellikleri

    Yağsız: Var

    Çıkartılabilir Hazne: Var

    Sepet Tutma Kolu: Var

    Hacim: 3.5 lt

    Güç: 1300 W

    Gövde Malzemesi: Plastik

    Maksimum Sıcaklık: 200 Derece
  • Uygun fiyatlı Airfryer markası hangisi? Airfryer fiyatları nedir?

    Schafer Fit Fry XL Siyah

    Ürün fiyatı, 3.263 TL ile 4.955 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

    Ürün Özellikleri

    Yağsız: Var

    Çıkartılabilir Hazne: Var

    Zamanlayıcı: Var

    Sepet Tutma Kolu: Var

    Otomatik Kapanma: Var

    LED Ekran: Var

    Güç: 1900 W

    Maksimum Sıcaklık: 200 Derece
  • Uygun fiyatlı Airfryer markası hangisi? Airfryer fiyatları nedir?

    King KYF25 MagicFry

    Ürün fiyatı, 1.509 TL ile 1.899 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

    Ürün Özellikleri

    Yağsız: Var

    Çıkartılabilir Hazne: Var

    Zamanlayıcı: Var

    Hacim: 3.5 lt

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