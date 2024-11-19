Uygunsuz davranışlarda bulunan 3 erkek tutuklandı
Küçükçekmece'de parkta alkol alıp uygunsuz davranışlarda bulunan ve ekip aracında direndikleri polis memurlarını yaralayan 3 erkek tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartaltepe Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda 3 erkeğin alkol alıp uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönündeki ihbar üzerine söz konusu adrese geçti.
Ekipler, uygunsuz hareketlerde bulunduklarını tespit ettiği 3 şüpheliyi işlem yapmak üzere polis merkezine götürmek istedi. Ekip aracında taşkınlık yaparak direnen şüpheliler, görevli polis memurlarını yaraladı.
TUTUKLANDILAR
Götürüldükleri polis merkezindeki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüpheliler, savcılık ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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