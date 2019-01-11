Antalya'da Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri 49 yaşındaki kişiden şantaj ve tehditle para aldıkları ve senet imzalattırdıkları iddia edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı

İddiaya göre A.Y. bir hafta önce mesajla davet üzerine R.D.B isimli kadının Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'ndeki evine gitti. Eve geldiğinde R.D.B’nin kendisini öpmeye başladığını ve bir süre sonra odaya giren sevgilisi B.A.D’nin kendisini sopayla darp ettiğini, 500 lirasını, kredi kartlarının aldığını söyleyen A.Y, görüntülerinin de kaydedildiğini ileri sürdü. Şüphelinin, çekilen görüntülerinin ailesiyle paylaşılacağı sözleri karşısında büyük korku yaşayan A.Y, uzatılan 3 boş senedi imzaladığını ve aracının da gasp edildiğini iddia etti. İHA'nın haberine göre, şüphelilerin 2 gün sonra telefonla aradıkları A.Y’den görüntüler karşılığında 5 bin lira istedikleri öne sürüldü.

POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI

Bir inşaat firmasında satış danışmanlığı yapan A.Y, iş dolayısıyla tanıştığı R.D.B isimli kadın ve sevgilisi B.A.D tarafından darp edilip, şantajla parasının alınmaya çalışıldığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Araştırma başlatan polis ekipleri, A.Y'nin, kendisine şantajda bulunduğunu öne sürdüğü B.A.D'ye 5 bin lira verdiği sırada operasyon düzenledi. Suçüstü yakalanan B.A.D. ve arkadaşı R.D.B. gözaltına alındı. Senet ve evraklar şüphelilerden alınarak A.Y’ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kadın serbest bırakılırken, B.A.D tutuklandı.

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