Uyku apnesi olanlarda Covid-19 daha ağır seyrediyor 0:00 / 0:00

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Türk Toraks Derneği II. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. B. Oya İtil pandemi nedeniyle uyku kalitemizin bozulduğunu belirterek şunları söyledi: "Son bir yıldır tüm dünyanın yaşadığı Covid-19 pandemisi döneminde uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle ve bulaş riskini azaltmak amacıyla evlerimize kapandık. Bu süreçte eskisinden daha çok televizyon, bilgisayar ve cep telefonuna bağımlı hale geldik. Geç saatlerde yatma alışkanlığıyla sabah erken kalkmamız gerektiği durumlarda uykumuzu alamadan işe gider olduk. Pandemiyle birlikte artan endişeler, aile içi yaşam düzeninde zorunlu değişiklikler, gece uykuların bölünmesiyle uyku kalitemiz bozuldu. Gün içi performansımız ve yaşam kalitemiz de bundan olumsuz etkilendi. Sağlıklı uyku, vücudumuzun bağışıklık ve hormon sistemi, bellek ve konsantrasyon, kardiyolojik, nörolojik ve psikolojik fonksiyonlar gibi birçok fizyolojik sistem için çok önemlidir. Bu nedenle yetersiz ve kalitesiz uyku, birçok önemli olumsuz sağlık sonucuyla ilişkilendirilecek, iş ve trafik kazaları riskleri de artacaktır."

"DÜZENLİ UYKU, SAĞLIKLI GELECEK"

Türk Toraks Derneği Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Peker, Dünya Uyku Derneği'nin her yıl Mart ayında farklı bir slogan ile düzenli bir uyku ve uyku bozukluklarına dikkat çekmek amacıyla Dünya Uyku Günü kutladığını belirtti.

Prof. Dr. Peker, bu yıl "Düzenli Uyku, Sağlıklı Gelecek!" sloganı ile Dünya Uyku Günü'nün kutlandığını ifade ederek: "Dünya Uyku Derneği, tüm uyku uzmanlarına, optimum yaşam kalitesine ulaşmak ve küresel sağlığı iyileştirmek için uykunun önemi konusunda dünyayı bilgilendirmek ve eğitmek için çağrıda bulunmaktadır. Bu bağlamda biz de şiddetli horlama, uykuda aralıklı solunum durması ve gündüz uykululuk hali ile karakterize uyku apnesine özellikle dikkati çekmek istiyoruz. Yeni yayınlanan bir çalışmamızda Covid-19 hastalarında uyku apne riski yüksek bulunan vakalarda klinik seyrin düşük riskli gruba göre 2 kat daha ağır geçtiğini gözlemledik. Uyku apne tanı ve tedavisinin daha etkin bir şekilde yapılmasıyla bu risklerin de azaltılabileceğini düşünmekteyiz” dedi.

"SOLUNUM SADECE UYANIKLIKTA DEĞİL UYKUDA DA SAĞLIKLI OLMALI"

Türk Toraks Derneği, 30 yıla yaklaşan bir süredir solunum hastalıklarında etkin korunma ve tedaviyi sağlamayı ve ulusal akciğer sağlığını geliştirmeyi amaçlayan bir dernektir. Solunumun sadece uyanıklıkta değil, uyku sırasında da sağlıklı olmasını amaçlayan derneğimizin kuruluşundan kısa bir süre sonra kurulan Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu, ülkemizde uyku sağlığı ve uyku bozuklukları konusunda hem hekim eğitimlerinde hem de hastaların bilgilendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Türk Toraks Derneği Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu üyeleri tarafından bu hafta basına görsel ve yazılı açıklamalar yapılacak, internet üzerinden toplantılar düzenlenecektir. Dünya Uyku Günü olan 19 Mart 2021 tarihinde, youtube kanalında da “Uyku Apnesi ve Covid-19 ilişkisi” konulu bir halk söyleşisi yayınlanacaktır.