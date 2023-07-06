Uyku boşanması artıyor! İnsanlar yalnız uyumayı daha mı çok seviyor?
Evli çiftlerin ve birlikte yaşayan partnerler genel olarak beraber uyumayı tercih eder. Birlikte sarılıp uyumak ilişki açısından iyi olsa bile sağlık açısından faydaları tartışmaları devam ediyor. Uzmanlar eşlerin ayrı yataklarda uyumayı tercih etmelerini "uyku boşanması" olarak tanımlıyor.
UYKU BOŞANMALARI ARTIYOR
Son dönlemlerde çiftler ayrı yataklarda uyumayı daha çok tercih ediyor. Uzmanlar bu durumua "uyku boşanması" diyor. Yapılan son araştırmalara göre de birçok çift ayrı yatmaktan da memnun. "Seni seviyorum ama seninle uyumak istemiyorum" diyenler gittikçe artıyor.
BİRÇOK ÇİFT AYRI UYUYOR
Sleep Foundation'ın yaptığı ankete göre 2023 yılında 1.250 yetişkin ABD'li katılımcılardan yüzde 52,9'u tek başına uyumayı tercih ediyor ve böylece daha iyi uyku uyuduklarını belirtiyorlar.
UYKU KALİTESİNİN ARTIĞI TESPİT EDİLDİ
Kalıtımcılardan 25,7'si ayrı uyumayı denese bile yeniden partnerleri ile uyumayı tercih etti ve bu katılımcıların partnerleri ile uyuyarak uyku kalitelerinin artığı kaydedildi.
EN BÜYÜK NEDENİ HORLAMA
Uyku boşanmalarının başlıca nedeni ise horlama. New York Times'ın 2023 yılında 2.200 ABD'li yetişkinle yaptğı bir ankete göre, her beş çiftten biri ara sıra olsa da ayrı yatak odalarında uyumayı tercih ediyor.
ANCAK BERABER UYUMAK REM EVRESİNİ ARTIRABİLİYOR
Aksi yönde yapılan birkaç araştırmalarda mevcut. 2020 yılında 12 çift üzerinde yapılan bir çalışmada, birlikte uyuyan çiflerde REM evresinin yüzde 10 daha uzun olduğu tespit edildi. Uyku meselesi kişiden kişiye değişiyor gibi gözüküyor olsa da. Uykusuz kalmak üretkenliğe ve sağlığa olumsuz yansıyor.
Kaynak: Mashable