Uyku boşanması artıyor! İnsanlar yalnız uyumayı daha mı çok seviyor? Evli çiftlerin ve birlikte yaşayan partnerler genel olarak beraber uyumayı tercih eder. Birlikte sarılıp uyumak ilişki açısından iyi olsa bile sağlık açısından faydaları tartışmaları devam ediyor. Uzmanlar eşlerin ayrı yataklarda uyumayı tercih etmelerini "uyku boşanması" olarak tanımlıyor. HT Giriş: 06.07.2023 - 15:01 Güncelleme: 06.07.2023 - 15:01 facebook

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UYKU BOŞANMALARI ARTIYOR Son dönlemlerde çiftler ayrı yataklarda uyumayı daha çok tercih ediyor. Uzmanlar bu durumua "uyku boşanması" diyor. Yapılan son araştırmalara göre de birçok çift ayrı yatmaktan da memnun. "Seni seviyorum ama seninle uyumak istemiyorum" diyenler gittikçe artıyor.

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BİRÇOK ÇİFT AYRI UYUYOR Sleep Foundation'ın yaptığı ankete göre 2023 yılında 1.250 yetişkin ABD'li katılımcılardan yüzde 52,9'u tek başına uyumayı tercih ediyor ve böylece daha iyi uyku uyuduklarını belirtiyorlar.