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Uyku kalitemizi nasıl ölçebiliriz?

Uyku kalitemizi nasıl ölçebiliriz?

Bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, televizyon, sosyal ortamların fazlalığı... Ya da iş yaşamı ve trafikte geçirilen süreler nedeniyle kendimize yeterince vakit ayıramamak...

Günümüzde uyanık kalmayı cazip hale getiren pek çok koşulun etkisi altındayız. Kaliteli uyku uyumak giderek zorlaşıyor ve 'az uyuyarak' sağlığımızdan kaybediyoruz.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi ve ABD Milli Uyku Vakfı her gece ortalama sekiz saat uyku uyumamız gerektiğini tavsiye ediyor. Çünkü yeterli uykunun günlük zihinsel ve fiziksel aktivitelerimizle direkt olarak ilgisi bulunuyor.

Örneğin az uyku nedeniyle kendini zinde hissetmeyen insanlar spor yapmıyor, dolayısıyla gece kötü uyuyor. Ertesi gün, kaliteli uyku uyumadıkları için kendilerini yorgun hissederek kısır bir döngünün içine düşüyorlar.

Uyku neden önemli?

Beyin, günün yorgunluğunu uyurken atıyor. Yeterince uyumadığımızda, zihinsel aktivite düşüyor, bunama riski artıyor.

Araştırmalar, az uykunun diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve obeziteyle bağlantılı olduğuna işaret ediyor. Birkaç gecelik uykusuzluk bile vücuttaki kan glukoz düzeyini ve tip 2 diyabeti olumsuz etkiliyor.

Uykusuzluk nedeniyle vücutta açlık duygusuyla bağlantılı grelin hormonu salınımı artıyor. Bu hormonla beyine sürekli olarak 'acıktın, yemek yemelisin' sinyali iletiliyor. Vücut, fiziksel aktivite için de güçlü olmadığından artan iştahla obezite riski artıyor. Uyku bozukluğu merkezlerine başvuranların en yaygın şikayeti, uykularındayken nefes almalarının durması, tıkayıcı uyku apnesi yaşamaları. Bu da fazla kilolarla ilgili bir sorun.

Uyku kalitesinin düşüklüğü, bağışıklık sistemini de zayıflatıyor, vücudu enfeksiyonlara açık hale getiriyor. En basit şekilde gribe yakalanma olasılığı çok yükseliyor.

Geç saatlere kadar uyanık kalmak, aynı süre uyunsa bile daha az dinlenme anlamına geliyor. Hafta içi az uyuyup, hafta sonu çok uyumak da uyku eksikliğini gidermiyor.

Az uyku kadar çok uyku da pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Gecede altı saatten az uyuyanlar ve günde dokuz ya da 10 saatten fazla uyuyanlar risk grubunda görülüyor.

Uzmanlar, uykusuzluk için uyku haplarını değil bilişsel davranışçı tedaviyi yani davranış değişikliklerini öneriyor.

Düzenli spor yapmak, beslenme alışkanlıkları değiştirmek, stres kontrolü gibi...

Uyku kaliteni ölçmek için #HiçÇıkarma

HUAWEI’nin 3 boyutlu cam tasarımıyla daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati HUAWEI WATCH GT 2'yi kolunuzdan hiç çıkarmadan tüm gün vücudunuzla ilgili verileri izleyebilirsiniz. Uyku kalitesi takibi de dahil.

HUAWEI WATCH GT 2, gece boyunca gerçek zamanlı kalp atış hızını, uyku nefes kalitesini izliyor ve uyku kalitesini değerlendirmek için büyük veri analizi kullanıyor. Akıllı saat, kişisel verilerinizi de kullanarak uyku kalitenizi ortalama olarak puanlıyor, ne kadar süre derin, ne kadar süre hafif uyuduğunuzu detaylandırıyor. İdeal uyku kalitesine erişmeniz için uyku iyileştirme önerilerinde bulunuyor.

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HUAWEI WATCH GT 2 adımlarınızı, harcadığınız kaloriyi ve nabzınızı ölçüyor, kıyaslamanızı sağlıyor, kilo kontrolünüze destek olarak spor yapmaya teşvik ediyor.

HRV (kalp atış hızı değişkenliği) ile stres ölçümünüzü yaparak stres endeksinizi oluşturuyor, kendinizle ilgili farkındalık yaratıyor.

HUAWEI WATCH GT 2, spor modunda olmadığı zamanlarda da kişisel verilerinize göre gerçek zamanlı ölçümlerinizi yaprak belirli sınırların dışına çıkıldığında uyarı veriyor.

Uzun süre hareketsiz kaldığınızda "Hareketsizlik uyarısı" ile ayağa kalkmanızı ve hareket etmeniz gerektiğini hatırlatıyor.

2 haftayı bulan pil süresi ve şık görünümü ile diğer akıllı saatlerden ayrışan HUAWEI WATCH GT 2, spor ve klasik modelleri ile tarzınıza uygun seçim yapma olanağı sunuyor.

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HUAWEI WATCH GT 2, sekiz açık hava sporu (Koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve yedi kapalı salon sporu (Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekleyerek vücut ölçümlerinizi yapabiliyor.

Fiziksel ölçümlerinizin yanı sıra HUAWEI WATCH GT 2, bluetooth ile telefon üzerinden aramalar yapma, müzik dinleme gibi birçok işlevi gerçekleştiriyor.

Sağlıklı yaşam için Huawei Watch GT 2'yi #HiçÇıkarma, farkında ol!

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